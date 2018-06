Sportcombinatie Rheden wil Open Club worden

RHEDEN - Voetbalvereniging SC Rheden wil een Open Club worden. Dat betekent dat de accommodaties die ze hebben - zoals het clubhuis en de speelvelden - ook door andere verenigingen en organisaties gebruikt kunnen worden. Dat zegt Rick Palm, voorzitter van SC Rheden.

"Zo'n 70 procent van de tijd staat de accommodatie van onze voetbalvereniging eigenlijk leeg. Van maandag tot en met donderdag hebben we trainingsavonden en worden de velden gebruikt. Maar het clubhuis is bijvoorbeeld doordeweeks alleen op woensdag- en donderdagavond bezet. In de weekenden, op zaterdag en zondag, wordt de accommodatie wel behoorlijk gebruikt", aldus voorzitter Rick Palm.

Door een Open Club te worden wil SC Rheden de vereniging 'toekomstbestendig worden op een multifunctionele accommodatie én met een solide financiële huishouding', ofwel, ze wil een gezonde en vereniging blijven en duurzaam worden. Verder hoopt de club dat er meer aanloop komt naar de accommodatie, dat er een hogere bezettingsgraad komt van het sportpark, dat er betere sponsormogelijkheden komen, kwalitatief betere faciliteiten én dat SC Rheden een centraal punt in de gemeente wordt.

De vereniging heeft voor het project hulp gevraagd bij de Gelderse Sport Federatie (GSF). Zij zal als procesbegeleider ondersteuning bieden aan het project met de titel SC Rheden op weg naar 2030. De eerste stap die genomen is op weg naar deze toekomst, is het aanvragen van subsidie bij de provincie voor een verkennende fase. In die fase kan de vereniging eerst kijken of 'de open-clubgedachte verder verkend kan worden', aldus Palm.

