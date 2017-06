Elf grootmeesters in Open Nederlands Schaakkampioenschap

DIEREN – Er is een flinke toeloop van titelhouders en buitenlandse spelers voor het Condigne Open Nederlands kampioenschap Schaken, dat van 24 juli tot en met 3 augustus plaatsvindt in Grandcafe / Zalencentrum / Sporthal Theothorne in Dieren. De winnaar van vorig jaar, Chanda Sandipan uit India, is weer van de partij.

Hij zal zijn schaakkrachten meten met ex-kampioenen Erwin l’Ami, Dimitri Reinderman en Viacheslav Ikonnikov. Nog zeven andere grootmeesters en elf internationaal meesters hebben zich aangemeld, onder wie vele nieuwe gezichten uit India, Duitsland en Polen.

Sandipan was in 2016 de verdiende winnaar, maar op papier zijn net de Nederlandse grootmeesters Erwin l’Ami en Dimitri Reinderman de besten. Zij hebben een sterke binding met Dieren. L’Ami, die samen met zijn vrouw Alina komt, gaf in april een simultaan in scholengemeenschap Het Rhedens, Reinderman organiseert ook dit jaar een vermakelijke popquiz, ook populair bij niet-schakers, op donderdagavond – dit jaar op 27 juli. De derde Nederlandse grootmeester is Roeland Pruijssers uit Apeldoorn. Viacheslav Ikonnikov, de Open kampioen van 2014, is er ook weer bij, evenals de Duitse grootmeester Daniel Hausrath, die net als eerder zijn talentvolle pupil Valentin Buckels meeneemt. Uit Duitsland komen voorts nog twee FIDE-meesters.

Er is ook weer een ambitieuze delegatie uit India, met naast Sandipan nog grootmeesters Diptayan Ghosh, Sundar Shyam en Dhopade Swapnil. Uit Rusland komen verder nog de ervaren grootmeesters Alexei Gavrilov en Igor Naumkin, en Polen vaardigt met Lukasz Butkiewicz, Piotr Bodrowski en Michal Luch drie jonge meesters af. De sterkste Nederlanders achter de drie grootmeesters zijn Thomas Beerdsen (18) uit Apeldoorn en de 15-jarige Liam Vrolijk.

Naast Dimitri’s Popquiz zijn er verschillende nieuwe evenementen. Op woensdagavond 26 juli wordt het Open NK Probleemoplossen voor beginners georganiseerd, een laagdrempelig evenement met vermakelijke schaakpuzzels voor alle niveaus. Op vrijdagavond 28 juli is het weer tijd voor Open Snelschaakkampioenschap van de OSBO – de vijfde editie. Op de zaterdag daarna (29 juli) is er een rapidtoernooi en op diezelfde dag verzorgt Nederlands dameskampioene Anne Haast ‘s middags een simultaan voor jeugdspelers. De bekende meester Hans Böhm geeft op de slotmiddag commentaar op partijen van het Condigne Open NK. Nieuw is de cursus Scheidsrechter 1, die op de avonden van maandag 31 juli en dinsdag 1 augustus wordt gegeven. Deze cursus is ook interessant voor schakers die meer willen leren over de spelregels.

Genoeg te doen dus, ook in deze laatste editie voor het jubileumtoernooi van volgend jaar, waar het organisatiecomité iets heel speciaals van gaat maken. Alle partijen beginnen dagelijks om 13.00 uur. Op donderdag 3 augustus begint de laatste ronde om 12.00 uur. Meer informatie over dit evenement is te vinden op de website onk.schaakbond.nl. Daarop zullen ook dagelijks de toppartijen te volgen zijn en worden ‘s avonds verslagen geplaatst.