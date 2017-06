Marijke Schellekens exposeert in de Raadskelder

DOESBURG - De expositie De Overkant van de Doesburgse kunstenares Marijke Schellekens, is zondag geopend. De IJssel en de Overkant van de IJssel zijn het hoofdthema van de objecten die Schellekens maakte voor de expositie in de Raadskelder en die voor een groot deel samenvalt met de eerste editie van de IJsselbiënnale.

Een onbekende is Marijke Schellekens niet, want maar liefst driemaal werd ze door de Gemeente Doesburg uitgekozen om een kunstwerk te leveren voor de HANSEartWORKS, die elk jaar in één van de Hanzesteden in Europa wordt gehouden. Met haar Foto-Glaskunst verwierf ze ook in het buitenland grote bekendheid.

Zolang zij zich herinneren kan, is fotograferen een hobby. Maar 25 jaar geleden is het fotograferen meer dan een hobby geworden. Werkend als redacteur en publiciste was zij op zoek naar net even andere foto’s of illustraties. De snelste en eenvoudigste route was: zelf de foto’s te maken. Al snel werden haar foto’s ook in diverse andere uitgaven gebruikt. Haar prenten zijn opmerkelijk door het perspectief waarin zij genomen zijn. Het spel van licht en schaduw, alsook 'spiegelingen' zijn thema’s die regelmatig in haar werk terugkeren.

De fascinatie voor glas in combinatie met – transparante – foto’s, ontstond tijdens een samenwerking met glaskunstenaar Frank Biemans. Haar foto’s (collages) worden transparant afgedrukt op glas of plexiglas. Twee of meer transparante foto’s op een glasplaat achter elkaar geven een schitterend 3-D effect. Voor velen een vernieuwende en bijzondere vorm van kunst.

Zoals ze bij de opening zei: ”In veel van mijn werk zie je vogels, kauwtjes, maar vooral ganzen. Na al die jaren kijk ik er nog steeds vol bewondering naar, hoe groots ze zijn, hoe ze vliegen maar vooral hoe ze communiceren. De inhoud die ik wil verbeelden had of heeft altijd een onderwerp waar ik soms jaren over nadenk en mee bezig ben. Het technische gedeelte omvat dan weer hoe kan ik bijvoorbeeld een installatie maken die weer bestendig is. Dit was een opdracht voor de expositie Hanseartwork in Litouwen-Kaunas. Hierdoor werden steeds meer van de afgedrukte transparante collages 3-D werden”.

Een expositie die gezien moet worden en gelukkig kan dat voorlopig nog in De Raadskelder en buiten naast de ingang van De Raadskelder, Philippus Gastelaarsstraat 2 te Doesburg. De expositie loopt van 28 mei t/m 9 juli, op zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur . - foto: Hanny ten Dolle