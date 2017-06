ARAG certificaat voor arbiters GSV

GIESBEEK - Onlangs was de uitreiking van het KNVB-ARAG certificaat voor het arbiterskorps van GSV’38. In een gezellig volle kantine waren het eerst de jeugdspelers die met een prachtige taart met groepsfoto de scheidsrechters kwamen bedanken.

Voorzitter Roel Greutink opende de avond en was enorm trots en zag het als een relatieve kleine club als een geweldige prestatie om de ARAG erkenning te mogen ontvangen. Daarna nam Marc Roekens namens de GSV’38 scheidsrechters het woord en gaf een korte uitleg over de procedure die gedurende 15 maanden is doorlopen. Ook werd er stilgestaan bij het verlies van Lars, die halverwege dit proces is overleden. Met een grote foto en zijn scheidsrechtershirt was Lars toch tussen zijn teamgenoten aanwezig.

Vervolgens was het woord aan Pascal Jannink van de KNVB (hij deed samen met de Ellen ter Avest de audits bij GSV38) en scheidsrechter Frank Sanders namens SDO, die de relatie weergaf tussen SDO en de amateurclubs in de regio Doetinchem.

De ondertekening vond plaats in het bijzijn van topscheidsrechter Eric Braamhaar, die na de pauze met geweldige anekdotes en reglementenspel de kantine op zijn hand kreeg. GSV’38 kan terugkijken op een geweldige avond en trots zijn op haar scheidsrechterskorps.