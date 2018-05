Fietsafdak voor Gaike

DIEREN – Gaike Gerritsen liep op 26-jarige leeftijd bij een bedrijfsongeval een hoge dwarslaesie op, waardoor hij in een rolstoel belandde. Maar ondanks die zware tegenslag in zijn leven, ging hij niet bij de pakken neerzitten. Onder het motto 'Wel Dwars Niet Lazy' legde hij zich toe op het opbouwen van een zelfstandig leven. Sport neemt daarbij een belangrijke plaats in.

Veel mensen zullen zich nog de inzamelingsactie herinneren voor Gaike Gerritsen, zodat hij in 2015 met zijn ligfiets mee kon rijden in een handbike-tocht in Oostenrijk en om een overdekte stalling naast zijn woning te bouwen voor zijn speciale fiets. Die loodzware tocht door de Alpen werd met succes volbracht. De overkapping liet wat langer op zich wachten, maar werd met allerhande acties en de belangeloze inzet van ondernemers uit Dieren en Spankeren, merendeels leden van ondernemingsvereniging DELS, onlangs toch gerealiseerd. Dat was een heel belangrijk moment voor Gaike, want nu kan hij geheel zelfstandig vanuit zijn woning in zijn ligfiets plaatsnemen voor een training of fietstocht. Daar zijn de voorzieningen voor aangebracht onder de met afstandsbediening afsluitbare stalling van de met armkracht aangedreven ligfiets die de Dierenaar de vrijheid geeft zelf dingen te ondernemen.

Er een custommade overkapping van staal met lichtdoorlatend kunststof dak aan Gaikes woning gemonteerd en ook is de toegangspoort voorzien van een automatische opener met afstandsbediening. Mensen van Groundlevel straatmeubilair, Bolder aannemingsbedrijf, Gebroeders Rijneveld en Morriën Lasvast zorgden niet alleen voor de materialen, maar staken op hun vrije zaterdag ook zelf de handen uit de mouwen om alles te plaatsen. Het zal duidelijk zijn dat Gaike Gerritsen méér dan in zijn nopjes is met deze voorziening en hij bedankt iedereen die heeft meegeholpen bij de realisatie.