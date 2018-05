Bodemsanering bouwlocaties in centrum Eerbeek

EERBEEK - Maandag 14 mei starten in Eerbeek saneringswerkzaamheden. De bodem van het Kerstenterrein en de locatie aan de Coldenhovenseweg, tegenover de Welkoop, wordt gereinigd en klaargemaakt voor toekomstig gebruik. Dinsdag 8 mei is er een informatiebijeenkomst, van 19.30 tot 21.00 uur in het Servicepunt van de gemeente in Eerbeek. Belangstellenden zijn dan welkom om tekeningen en de planning te bekijken en vragen te stellen aan medewerkers van de gemeente en uitvoerend aannemer.

Wat de toekomstige invulling van beide locaties gaat worden, is nog niet bekend, maar de vaststelling van het nieuwe bestemmingsplan maakt ontwikkeling nu in ieder geval wel mogelijk. De bodemkwaliteit van het Kerstenterrein en de strook aan de Coldenhovenseweg is sowieso niet voldoende voor de mogelijke invullingen, dus de gemeente heeft besloten de grond vast te saneren. Tot er duidelijke toekomstplannen zijn, worden de locaties na sanering in hun oude staat hersteld.

De saneringswerkzaamheden worden uitgevoerd door Vieres Regisseurs en aannemer Pannekoek GWW. Zij beginnen deze klus op maandag 14 mei op de locatie aan de Coldenhovenseweg en zijn hier naar verwachting een week aan het werk. De grond wordt daarna ingezaaid met gras en voorzien van een greppel, om te voorkomen dat vrachtwagens hier gaan keren of parkeren. Van 21 mei tot en met 1 juni staat de Kerstenlocatie op de planning. Als deze werkzaamheden volgens planning verlopen, worden in de week van 4 juni de parkeerplaatsen en andere voorzieningen op deze locatie teruggeplaatst. Gedurende de werkzaamheden worden, met het oog op veiligheid, de werklocaties met hekken afgezet.

