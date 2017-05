RHEDEN - Biljartteam van Ons Huis uit Rheden is onlangs kampioen geworden in de C4 klasse van het district Veluwezoom. Na een spannend duel tegen BCO uit Oosterbeek werden zij kampioen. 28 Punten, van de 36 haalbare, waren nodig om het kampioenschap op eigen kracht binnen te halen. In het weekend van 20 mei speelt dit team bij biljartvereniging De Pomerans in Heukelum de gewestelijke kampioenschappen om zich te plaatsen voor deelname aan de landelijke finale in Nieuwegein.