Galerie ’t Arthuus bestaat tien jaar

LOENEN - Op 14 mei viert Galerie ‘t Arthuus in Loenen haar tienjarig bestaan met een prachtige expositie en een gezellig feestje. Van 14.00 tot 17.00 uur is er fijne muziek van Lex Kemper en Bruno Rombouts, er is een hapje en een drankje om met Mieke Diekmann te toosten en tot slot krijgen bezoekers een presentje mee naar huis.

Mieke Diekmann, eigenaresse van de Loenense galerie begon op haar veertigste met een cursus aquarel. “De moeilijkste techniek omdat het witte op papier het witte blijft op je schilderij. Ik vind het een heel mooie techniek, maar ik liep er op een gegeven moment in vast. Uiteindelijk koos ik voor acryl. Daarmee kan je doorwerken, je werkt van donker naar licht. Hiermee kan ik veel meer gevoel laten zien”.

Diekmann schildert zonder vooropgezet plan, altijd uit het hoofd, geïnspireerd op dingen die indruk op haar hebben gemaakt. “Soms is een schilderij net af en dan kan ik hem niet wegdoen. Dan plak ik er een rode sticker op of zet ik er een bordje bij met ‘niet te koop’. Afstand doen van een heel persoonlijk schilderij is soms best lastig. Maar daarom is het des te fijner als mensen de emotie die je erin hebt gelegd, herkennen en na jaren nog steeds blij zijn met de aanschaf van het schilderij. Dat doet me goed. Ik vind het ook belangrijk te weten waar mijn kunst komt te hangen, dus ik bied altijd aan om het stuk bij mensen thuis te plaatsen”.

Eén schilderij heeft ze nooit verkocht. “Dat is het eerste schilderij wat ik uit mezelf schilderde, van een autoband op de Wadden. Ik kan het gevoel nog oproepen wat er gebeurde toen ik het schilderde. Niet vanaf een voorbeeld, maar vanuit mezelf. Dat is heel mooi om te ervaren. Als je die stap hebt gemaakt, wil je nooit meer anders”.

Naast schilderes is Diekmann ook beeldhouwster. In 1998 begon ze met hakken en dat werd al snel boetseren, in combinatie met RVS. Inspiratie hiervoor haalt ze uit de moderne dans. “Ik dans zelf niet, maar ik ga graag naar voorstellingen van onder andere Introdans. Hoe deze dansers hun lijf beheersen, vind ik prachtig om te zien”.

Ook is de kunstenares lerares in haar eigen atelier. “Ik geef altijd les in thema’s. Binnen het thema krijgen de leerlingen de vrijheid met een bepaalde techniek te werken. Ik begeleid ze hierbij. Dat begint natuurlijk met materiaalkennis. Weten waarom iets wel of niet werkt en goed gereedschap is het halve werk”.

Inmiddels heeft Diekmann de pensioengerechtigde leeftijd al een tijdje bereikt en wil het daarom iets rustiger aan gaan doen. Tot en met 2 juli is ’t Arthuus nog ieder weekend geopend, daarna is de galerie ieder eerste en ieder laatste weekend van de maand open.

In de expositie die op 14 mei geopend wordt, zijn abstracte schilderijen van Herold Boertjens en bronzen beelden van Jacky Stappers te zien, sculpturen van gelaatloze figuren die in een emotie zitten van Ton Kalishoek, mystieke schilderijen en bronzen beelden in een dans gevangen van Mieke Diekmann en nog veel meer. Deze bijzondere expositie wordt geopend door Ben Mouw, kunstliefhebber en oud-voorzitter van Stichting Apeldoornse Ateliers. - Foto Lotte Bienias.

