Muziektheater RUTH op de planken in Rheden

RHEDEN - Drie jaar geleden ‘ging de eerste schop in de grond’. Christan Grotenbreg, componist - en geen onbekende in Rheden -, trok dominee Derk Floors aan zijn jasje, dat het wel weer eens tijd werd voor een nieuw kerkelijk muziektheaterstuk.

Die vond het meteen een heel goed idee, maar benadrukte dat hij geen kant en klaar stuk wilde opvoeren. Lang verhaal kort: er werden twee jonge schrijvers gevonden, die het oeroude verhaal over Ruth en Boaz in een nieuw jasje goten. Christan zelf maakte er originele muziek bij en regisseur Wim Sanderse werd aangetrokken voor de regie.

Vanaf september werd wekelijks geoefend door ruim 30 spelers en zangers, waaronder ook een aantal kinderen. En die komen niet alleen vanuit de kerkgemeenschap. “We vonden het heel belangrijk, dat iedereen mee zou kunnen doen, gelovig of niet gelovig; kerkelijk of niet kerkelijk”, vertelt Derk Floors.

Oproepen in de regionale kranten trokken spelers uit Velp, De Steeg en Dieren naar Rheden. Sommigen hadden al wat ervaring, maar voor anderen zou dit hun eerste toneelervaring worden. “Het mooiste is het proces, het met elkaar maken van een theaterproductie, die zich echt gaandeweg vormt”, zegt componist Grotenbreg, “Dat is eigenlijk belangrijker dan het eindproduct, al kan ik niet ontkennen dat ik me erg verheug op de voorstellingen.”

De liedjes die Christan bij het verhaal maakte, versterken op veel punten de gesproken teksten, maar soms geven ze ook een heel ander inzicht in een personage, dan krijg je een soort kijkje in iemands hoofd, in zijn gedachten. “Dat is wat muziek kan doen en dat is prachtig!”

Naast de spelers zijn er nog zo’n twintig andere mensen druk rondom Ruth. Decor, licht & geluid, kleding, catering; het is allemaal in eigen hand. “Het is echt bijzonder dat we dit met zijn allen voor elkaar hebben gekregen. Het doet me goed, dat er in deze haastige tijden en drukke maatschappij, tijd is voor dit soort creatieve uitingen.”

Ruth is een verhaal van duizenden jaren geleden, herschreven naar een verhaal van deze tijd. ‘In de spiegel van het gewone leven’ met thema’s als geboorte, dood, strijd om het dagelijks bestaan, liefde en schaduw, het verlaten van je land en thuiskomen.

Vrijdag 12 mei: 20.00 uur; zaterdag 13 mei: 14.30 uur en zaterdag 13 mei: 20.00 uur. Kaarten kosten 10 euro en zijn verkrijgbaar bij firma Elderman en de COOP in Rheden, of online te bestellen via: dorpskerkrheden.nl/ruth.html.