RHEDEN - Van 8 tot en met 11 mei vindt de Rhedense wandelvierdaagse plaats. Naast de route voor de vijf en tien km is er nu ook een route van 2,5 km. Deze nieuwe route is met name bedoeld voor de hele jonge kinderen, ouderen en minder valide mensen en gaat door het dorp. De vijf en tien km gaan zoals gewoonlijk via het bos. Deze afstand van 2,5 km wordt als proef op de maandag en donderdag uitgezet. De kosten van deze korte route bedragen 2 euro. Iedereen krijgt een medaille. Vooraf inschrijven is mogelijk bij de familie Ten Kaate aan de Pinksterbloemstraat 32 of aan de Scheuterstraat 5, maar uiteraard kan het ook ter plaatse in de kantine van SC Rheden aan de IJsselsingel. De kosten bij voorinschrijving met herinnering bedragen 5 euro en zonder herinnering 3 euro. Op de avond van de vierdaagse zelf bedragen de kosten 6 euro en zonder herinnering 4 euro. Ook is het een klein beetje feest. Het is de 45eeditie van de Rhedense vierdaagse. Om dit niet helemaal voorbij te laten gaan wordt dit gevierd met pannenkoeken eten bij Pannenkoekhuis Strijland. Elke jonge wandelaar tot en met dertien jaar krijgt bij de uitreiking van de medaille een tegoedbon om een heerlijke pannenkoek te eten. Strijland viert dit jaar namelijk ook al vijftig jaar pannenkoeken bakken.