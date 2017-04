Feestelijkheden 20-jarig bestaan Stichting Doesburgs Carillon

DOESBURG - Het 20-jarig bestaan van de Stichting Doesburgs Carillon wordt dit jaar feestelijk gevierd met een aantal extra activiteiten, met vanzelfsprekend het carillon als middelpunt. Doesburg is er trots op dat het één van de mooiste carillons van Nederland bezit.

Op woensdag 5 april wordt gestart met klinkende activiteiten. Alle leerlingen van de groepen zes van de Doesburgse basisscholen bezoeken het carillon. Op 5 en 19 april, en op 10 mei. Dit is een jaarlijks terugkerende succesvolle excursie voor die kinderen. In groepjes klimmen de leerlingen naar boven en daar demonstreert stadsbeiaardier Frans Haagen hoe een carillon werkt en hoe het instrument klinkt. Verzoeknummers van de kinderen komen zeker aan bod. Verder wordt er een kleine stadwandeling gemaakt met een bezoek aan Stadhuis en aan Museum De Roode Tooren. Daar wordt een speurtocht gemaakt.

Een tekenwedstrijd voor deze leerlingen is speciaal voor het lustrum opgezet. Deze heeft natuurlijk als onderwerp (Martini)toren en/of beiaard. Alle kunstwerken worden in de loop van april tentoongesteld op de torenzolder. Natuurlijk zijn er prijsjes te winnen voor de mooiste en creatiefste tekeningen. De jury voor deze tekenwedstrijd bestaat uit Hermen Overweg, oud-burgemeester van Doesburg, José Meuwese en Ankie Le Grand.