GIESBEEK - Hengelsportvereniging Ons Genoegen maakte Giesbeek weer een beetje schoner tijdens de landelijke opschoondag op 25 maart. Na een oproep aan alle inwoners van Giesbeek en leden van de hengelsportvereniging ging men met twaalf personen de strijd aan tegen het zwerfvuil. Rond 08.30 uur hadden de deelnemers zich verzameld in het clubgebouw. Na de koffie en cake deelde de groep zich op in kleine ploegjes die vervolgens onder andere langs de IJssel; op de dijk rond Giesbeek en andere plekken in het dorp al het zwerfvuil opruimden. Van landbouwplastic, blikjes, flessen, een halve skibox tot zelfs een complete wastafel was de buit. Twaalf uur was het moment om te stoppen en trok men met al het verzamelde vuil (dertig grote zakken) richting clubgebouw waar de koffie al stond te wachten. Iedereen kan met voldoening terugkijken op een geslaagde zwerfvuilactie.