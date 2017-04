Vrijwilligers in het zonnetje

DIEREN - De locatieraad van de Emmaüskerk had alle vrijwilligers uitgenodigd voor een gezellige avond. Maar liefst zo’n 90 mensen gaven gehoor aan de uitnodiging. Het gebeuren moest dan ook in de kerkzaal plaatsvinden, zodat iedereen een plaats kon vinden. In zijn openingswoord stond voorzitter Jan Jansen onder meer stil bij het samengroeien van de locaties Dieren, Rheden en De Steeg binnen de Eusebiusparochie. Een knappe prestatie, mede dankzij de vele vrijwilligers. Deze avond was een dankjewel voor de inzet iedereen, voor elke bijdrage. In deze tijd is het overduidelijk: zonder vrijwilligers geen (geloofs)gemeenschap. Er waren voor de gelegenheid 3 ‘nonnen’ bereid gevonden de ‘non-sence’ quiz met de aanwezigen te spelen. Op luchtige en soms hilarische wijze werden weetjes, muziek, riten en kennis aan de orde gesteld. Deze bijzonder sfeervolle avond eindigde zoals hij begon: met dank aan de vrijwilligers die deze avond mede mogelijk hadden gemaakt. En geheel in stijl werd de feestzaal in een goed half uurtje weer omgebouwd tot kerkzaal. Niet meer als feestzaal herkenbaar, zoals ook de vrijwilliger vaak anoniem opereert.