Lampionnenoptocht Rheden

RHEDEN - Zaterdagavond 10 maart houdt Rheden voor Oranje haar jaarlijkse lampionnenoptocht. Tijdens het verzamelen op het plein bij De Pomp, tussen 18.45 en 19.15 uur, speelt Het Rhedens Fanfare Corps. Om 19.15 uur vertrekt de optocht door het dorp, met muziek door de muziekverenigingen uit Rheden, Velp en Ellecom-De Steeg. De route is te vinden op de website. Kinderen van groep 1 tot en met 4 van de Rhedense scholen en de peuters van de kinderdagverblijven in Rheden krijgen op school een lampion namens Rheden voor Oranje. De kinderen in groep 5 tot en met 8 (bovenbouw) krijgen een bon, waarmee ze op 10 maart bij de tent van Rheden voor Oranje een glow in de dark-stick kunnen afhalen.