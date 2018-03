Sfeervolle middag Ouderenwerk

HALL - Stichting Ouderenwerk Hall hield vorige week donderdag een gezellige middag voor haar leden in verenigingsgebouw de Wheme. Ondanks het feit dat de leden door de bizarre kou moesten komen, was de zaal goed gevuld. Ook de stemming was van het begin tot het einde grandioos, de Hollandse meezingers galmden lekker door het verenigingsgebouw. Daarbij maakten enkele leden gretig gebruik van de mogelijkheid om hun eigen talent te laten horen door de microfoon. Met een staande ovatie voor de artiesten van Alleen maar Hollands werd de succesvolle middag afgesloten.