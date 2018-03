De Tender wint afvalprijsvraag

DIEREN - Praktijkschool de Tender in Dieren heeft de prijsvraag voor 'Afval is grondstof; dus doe er iets mee' gewonnen. Alle scholen van de gemeente Rheden konden hieraan meedoen.

Van alle inzendingen werd de inzending van de Tender het meest gewaardeerd, vanwege de grote impact en verscheidenheid aan acties die de school ondernomen heeft. Zo verzamelde de school apart PMD-afval en kregen de leerlingen een lespakket over afval. Ook adopteerden de leerlingen een vuilnisbak in de straat en ruimden zij zwerfafval op. De plastic soepkommen in de school werden vervangen door keramieken soepkoppen.

Wethouder Constans Pos is trots op deze leerlingen en overhandigde hen onlangs de prijs, een prachtige 3D-printer waar de leerlingen heel blij mee zijn.