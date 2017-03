Stichting Onze Droom start eigen Repair Café

BRUMMEN - Stichting Onze Droom houdt op donderdag 23 maart van 10.00 tot 12.00 uur het allereerste Repair Café van Brummen. Bij Ontmoeting Onze Droom in het HOB-gebouw, aan de Meidoornlaan 18b, draait het op 23 maart allemaal om repareren. Tussen 10.00 en 12.00 uur staan diverse vrijwillige reparateurs klaar om gratis te helpen bij alle mogelijke reparaties. Ook gereedschap en materialen zijn aanwezig. Mensen die het Repair Café bezoeken, nemen van thuis kapotte spullen mee. Broodroosters, lampjes, föhns, kleding, fietsen, speelgoed, servies... alles wat het niet meer doet, is welkom en maakt kans op een geslaagde reparatie. De reparateurs in het Repair Café weten bijna altijd raad.

Door repareren te promoten, wil Onze Droom bijdragen aan het verkleinen van de afvalberg. Dat is hard nodig, vindt Sonja Leemkuil. “In Nederland gooien we ontzettend veel weg. Ook dingen waar bijna niets mis mee is en die na een eenvoudige reparatie weer prima bruikbaar zouden zijn. Helaas zit repareren bij veel mensen niet meer in het systeem. Met het Repair Café willen we daar verandering in brengen”.

Het Repair Café is ook bedoeld om inwoners/buurtbewoners op een nieuwe manier met elkaar in contact te brengen. En te ontdekken dat er heel veel kennis en praktische vaardigheden in de buurt aanwezig zijn Sonja Leemkuil: “Als je samen met een tot dan toe onbekende buurtgenoot/inwoner een fiets, een cd-speler of een broek hebt gerepareerd, bekijk je die persoon toch anders als je hem of haar de volgende keer op straat tegenkomt. Samen repareren kan leiden tot heel leuke contacten in de buurt”. Stichting Onze Droom wil na 23 maart op regelmatige basis, iedere vierde donderdag van de maand een Repair Café in Brummen houden.