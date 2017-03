Loenen op weg naar realisatie Zonnedorp

LOENEN – Inmiddels is de Vereniging Dorpsraad Loenen een anderhalf jaar verder, na de start van het project Loenen Zonnedorp. De laatste onderdelen van de koersnotitie ‘Loenen Zonnedorp’ worden geschreven en beoordeeld door de groep van initiatiefnemers van dit project. Zonnedorp slaat op het energieneutraal worden middels zonnepanelen.

Er is druk overleg met de gemeente Apeldoorn over allerlei zaken, voornamelijk over planningen, budgetten en de wijze waarop het in het college van Apeldoorn komt.

De intentie van het bestuur is om het tijdens de jaarvergadering op 3 april te bespreken, waarna de Dorpsraad in overleg met de gemeente gaat zoeken naar een inspraakprocedure waar de bewoners van Loenen en de gemeente zich in kunnen vinden.

Belangrijk vindt de Dorpsraad het om op de vergadering een prioriteitenlijst samen te stellen wat vervolgens in het koersdocument gezet zal worden. De benodigde stukken zullen tijdig op de website van de Dorpsraad te lezen zijn.

De verenigingen en stichtingen die hieraan hebben meegewerkt, kijken uit naar het moment van het koersdocument tekenen, waarmee Loenen als pilot gaat fungeren voor de wijken en dorpen rond en in Apeldoorn. Het betekent dat Loenen uniek is in het samenstellen van dit vrijwel geheel door een delegatie van de bevolking geschreven document, uiteraard in samenspraak met - en hulp van de gemeente Apeldoorn. De Dorpsraad hoopt hiermee een antwoord te hebben gegeven op de terugtrekkende overheid (participatiemaatschappij) wat zeker voor de toekomst van de dorpen, met name Loenen, zeer belangrijk is.

Het bestuur hoopt dat de Loenenaren op 3 april in grote getale naar de Brink komen, waarbij zij het belangrijk vinden dat zoveel mogelijk leden komen.