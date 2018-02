Wilhelmina helpt sponsor

SPANKEREN - De leden van Muziekvereniging Wilhelmina in Spankeren hebben onlangs geholpen bij sponsorbedrijf Deco Greens. Deze specialist in kunstplanten heeft een showroom en magazijn aan de Kanaaldijk. Net als elke ondernemer moet hier jaarlijks de voorraad worden geteld. Om iets terug te doen voor de sponsoring, heeft een aantal leden van Wilhelmina hierbij geholpen. De hele voorraad is tot in detail geteld. Vele handen maken licht werk. Zo is Deco Greens zeer geholpen en mag Muziekvereniging Wilhelmina zich weer verzekeren van ondersteuning.