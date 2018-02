Repair Café van start

HOOG-KEPPEL - De eerste bezoeker van het Repair Café in Hoog-Keppel ging donderdagmorgen zielsgelukkig met een gerepareerd lampje naar huis. De radio die daarna volgde, zorgde bij de vrijwillige reparateurs voor heel wat meer hoofdbrekens. Met drie man sterk is er gekeken naar het apparaat, dat volgens de eigenaar zeker veertig jaar oud is. Hij heeft het jaren gedaan, maar er onlangs de brui aan gegeven. Een bezoekje aan het Repair Café moet uitkomst brengen.

Het Repair Café in Hoog-Keppel ging donderdag van start onder de vlag van Stichting Welzijn Drempt, Hummelo & Keppel. Voorzitter Nel Visscher: "We merkten in de omgeving dat er een grote behoefte aan bestond en wilden ook graag een Repair Café opzetten. Dit doen we nu samen met de drie dorpsraden, in eerste instantie hier in Hoog-Keppel, maar als er veel vraag is, kunnen we ook naar locaties in de andere dorpen uitbreiden."

Vrijwillige reparateurs werden snel gevonden. Visscher: "We hebben dertien vrijwilligers die we bij toerbeurt in kunnen zetten. Iedereen heeft zijn of haar eigen expertise: computers en telefoons, elektra of werk met de naaimachine." Bezoekers kunnen hun kapotte spullen laten repareren of zich op de telefoon laten uitleggen hoe WhatsApp of Skype nou eigenlijk werkt.

Of de oude radio het nog weer gaat doen, is de vraag. De reparateurs hebben veel plezier in hun klus. Het cassettebandje van Nana Mouskouri, dat al twintig jaar vast zit, hebben ze in ieder geval al wèl losgekregen.

Het Repair Café in Hoog-Keppel wordt elke eerste donderdag van de maand gehouden, van 09.30 tot 12.00 uur in het gezondheidscentrum aan de Burg. van Panhuysbrink.