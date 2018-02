Actiegroep geeft Kamer-leden kaart voor natuurfilm

APELDOORN - Stichting Red de Veluwe biedt alle woordvoerders Luchtvaart uit de Tweede Kamer een gratis bioscoopkaartje aan voor de film Wild – Bonte Families op de Veluwe. Volgens Red de Veluwe is dit het gebied bij uitstek dat moet worden gevrijwaard van laag overvliegende vliegtuigen.

Filmmaker Luc Enting heeft twee jaar gewerkt aan Wild. Het was volgens hem een hele toer om de geluidsopnames van de dieren te kunnen maken zonder dat er geluid van vliegtuigen op de achtergrond was. Sinds de zomer van 2017 laat Luchtverkeersleiding Nederland namelijk al veel meer vliegtuigen lager over de Veluwe vliegen. Met de plannen voor vliegveld Lelystad zal de overlast nog vele malen groter en ernstiger worden.

Voorzitter van Stichting Red de Veluwe Robert Tieskens hamert er op dat een aantal politici beter inzicht moet krijgen in wat ze aan het verkwanselen zijn. Hij doet vooral een oproep aan de coalitiepartijen om absoluut niet toe te staan dat er vliegtuigen lang laag over de Veluwe gaan vliegen. "Natuur wordt al steeds schaarser in ons land. Laten we alsjeblieft sparen wat we nog sparen kunnen voor het te laat is."