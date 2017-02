Ida Sinke in de Race of the Classics

DE STEEG - Ida Sinke, student uit De Steeg, doet dit jaar voor de tweede maal mee aan de Race of de Classics (RotC), dit jaar zelfs als voorzitter. De grootste studentenzeilwedstrijd van Nederland, onder de ongeveer 550 deelnemende studenten ook wel ‘de Rees’ genoemd.

Samen met 23 andere Wageningse studenten zit Ida in Team Wageningen Universiteit. Samen strijden ze op de Noordzee tegen 22 andere teams waarbij elk team meevaart op een klassiek zeilschip. Afhankelijk van de wind hopen ze naar Engeland te zeilen.

De kick-off van dit Rees-seizoen is afgelopen 27 januari gegeven, daar heeft het team te horen gekregen dat ze weer zijn gekoppeld aan het klassieke zeilschip de Oban. De Haringlogger van schipper Olaf, uit Kampen. Dit prachtige schip is gebouwd in 1905 voor de haringvangst op de Oostzee en in 1984 omgebouwd tot charterschip. De vloot van negentien klassieke zeilschepen verzamelt zich in het weekend van 1 en 2 april in de Rotterdamse Veerhaven. Die zondag wordt er een open dag georganiseerd, waar onder andere deze mooie schepen bekeken kunnen worden. Op maandag 3 april zal het startsein gegeven worden voor de Veerhaven, waarna ze richting het open water van de Noordzee vertrekken. Uiteindelijk zullen alle schepen op 9 april weer via IJmuiden naar Amsterdam varen. Hier zal uiteindelijk de winnaar van de Race of the Classics 2017 bekend gemaakt worden.

Naast de klassieke zeilvaart besteedt het team van Ida ook aandacht aan een eigen koers, namelijk Sailing Towards Sustanability. “We zijn actief bezig met de voorbereidingen voor Rees. Daar hoort een feestje bij, maar veel andere zaken zijn nog veel belangrijker. We willen namelijk goed gekleed en met genoeg eten op pad. Daarvoor zijn we opzoek naar sponsoren, financieel, maar ook in natura. Al met al is het niet alleen maar voor onze plezier, maar steken we er ook nog wat mee op, zeilervaring, organisatorische kennis, nieuwe mensen ontmoeten, noem maar op. Zelf begeleid ik de kledingcommissie en de PR-commissie, hierbij regelen wij kleding voor het gehele team en zetten wij het team in het zonnetje in de media”.

Wie interesse heeft om zijn naam te verbinden aan het team, kan een e-mail sturen naar teamwageningen@gmail.com voor de mogelijkheden.

www.teamwageningenuniversiteit.nl