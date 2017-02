Longfonds zoekt collectanten in Eerbeek

EERBEEK - Het Longfonds (voorheen Astma Fonds) strijdt voor gezonde longen en tegen ongeneeslijke longziekten. Elk jaar in het voorjaar is de jaarlijkse collecte van het Longfonds. Dit jaar zijn er in Eerbeek nog te weinig collectanten om het hele dorp te kunnen collecteren. Daarom zoeken de lokale organisatoren nieuwe collectanten.

Elk jaar in mei gaan collectanten in hun eigen wijk langs de deur om geld in te zamelen voor het Longfonds. Het kost de collectant ongeveer ander half uur per jaar. Met de opbrengst kan gewerkt worden aan een betere toekomst voor mensen met een longziekte. De collecteweek is van 7 tot en 13 mei.

Longfondseerbeek@Gmail.com