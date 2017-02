Informatieavond over plannen IJsselwind

EEFDE – IJsselwind, waar BrummenEnergie deel van uitmaakt, verzorgt samen met Waterschap Rijn & IJssel op dinsdag 7 februari een inloopavond in het Hart van Eefde aan de Jolinkweg 2 Eefde. Tussen 18.00 en 21.00 uur kunnen omwonenden en geïnteresseerden al hun vragen stellen over de plannen om drie windmolens te realiseren langs het Twentekanaal tussen Zutphen en Eefde.

Mensen van de energiecoöperaties en IJsselwind kunnen belangstellenden tijdens de avond meer vertellen over de plannen. Bijvoorbeeld over de locatie en hoogte van de windmolens en over hoe de winst terugvloeit naar de omgeving en regio en hoe bewoners zelf kunnen meedoen en meeprofiteren. Waterschap Rijn & IJssel is aanwezig voor een toelichting op hun verkenning voor een windmolen langs het Twentekanaal en de besluitvorming daarover bij het waterschap. Er wordt een 3D-animatie vertoond, waarin te zien is hoe het plan eruit gaat zien en hoe het landschap zal veranderen. Een fabrikant van windmolens legt uit waarom moderne windmolens veel minder geluid maken en ook hoe wordt voorkomen dat mensen last hebben van slagschaduw.

In de maand februari wordt in de regio door de gemeenten Zutphen, Lochem en Brummen een draagvlakonderzoek uitgevoerd naar de plannen van IJsselwind. Op de informatieavond zijn de gemeenten aanwezig voor het beantwoorden van vragen over het onderzoek.