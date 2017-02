Kegelkampioenen

DIEREN / DOESBURG - Na een spannende strijd heeft Hans Jolink van VOG Doesburg in Dieren het OGK kampioenschap Persoonlijk 2017 Heren C gewonnen. Dat deze wedstrijd een spannend verloop had, blijkt wel uit de stand na drie van de vier ronden: op de eerste plaats stond de heer Kaminski van TOP met 339 hout, op de tweede plaats Hans Jolink van VOG met hetzelfde hout, maar met minder negens en op de derde plaats de heer te Loo van KIK met 6 hout achterstand.

De wedstrijdspanning sloeg in de laatste ronde toch wel toe. Kaminski moest als eerste van de drie gooien, gooide een poedel en haalde uiteindelijk 105 hout. Hans Jolink moest dus 106 hout gooien om Kaminski te passeren, of in ieder geval 105 zonder poedel, en slaagde daar precies in: 105 hout (zonder poedel). Te Loo had daarom aan 112 hout genoeg om de eerste plaats te bereiken, maar bleef steken op 99 hout.

Hans Jolink won uiteindelijk met 444 hout en een gemiddelde van 7,4. Kaminski werd tweede met 444 hout, een gemiddelde van 7,4 en 1 poedel. Derde werd Te Loo met 432 hout en een gemiddelde van 7,2.