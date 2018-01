Mevrouw Van den Hout 100 jaar!

VELP - Loco-burgemeester Nicole Olland bracht donderdag 4 januari een bezoek aan mevrouw Van den Hout-Jalink in Velp, ter gelegenheid van haar 100ste verjaardag. Namens het college van B en W van de gemeente Rheden overhandigde zij een mooie bos bloemen.

Mevrouw Hendrika Elizabeth van den Hout-Jalink is geboren op 4 januari 1918 in Dinslaken (Duitsland). Haar ouders waren Nederlands. Ze wordt altijd Riet genoemd. In voorgaande jaren heeft mevrouw Van der Hout in Wageningen, Arnhem, Den Haag gewoond. Tegenwoordig woont ze vanwege haar gezondheid in het Lorentzhuis in Velp. Mevrouw is in het verleden werkzaam geweest als laborante. Mevrouw heeft geen kinderen. Vroeger hield ze van lezen, geschiedenis en winkelen. - Foto Lotte Bienias