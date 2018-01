David Van Sommeren lijsttrekker Stadspartij

DOESBURG - Stadspartij Doesburg heeft de kieslijst bekend gemaakt voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. De leden van de Stadspartij stemden unaniem in met deze kieslijst. Fractievoorzitter en lijsttrekker David van Sommeren stelt zich beschikbaar voor de komende vier jaar.

De kieslijst van de Stadspartij Doesburg vertegenwoordigt de hele stad Doesburg en bestaat uit jong en wat ouder, mannen en vooral ook vrouwen uit alle wijken. David van Sommeren: "Stadspartij Doesburg zet zich al meer dan tien jaar in voor Doesburg en haar bewoners, zonder invloed van landelijke politieke partijen. Wij willen verder met Doesburg en zijn met deze kieslijst klaar voor de volgende periode."

Stadspartij Doesburg wil het geluid van de burger in de raad brengen. Het belang van Doesburg en haar inwoners staat voorop, aldus de partij in een persbericht. De partij zoekt de verbinding tussen burgers en bestuur, bedrijven, ouderen en jeugd, in een zelfstandig Doesburg, waarin de inwoners zelf hun keuzes kunnen maken. De binnenstad blijft belangrijk, maar de komende jaren gaat er vooral extra aandacht uit naar de overige wijken, want heel Doesburg is een stad om van te houden.

Op plek twee van de lijst staat Appie van der Beek, man van het eerste uur. Hij was acht jaar fractie-assistent en de afgelopen vier jaar als gemeenteraadslid actief. Kenmerkend voor deze rasechte Doesburger is zijn heldere taalgebruik. Appie is al jaren lid van de commissie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu en staat bekend om zijn grote dossierkennis.

Op plek drie staat Henk Beijen, huidig gemeenteraadslid, bevlogen en betrokken lid van de commissie Maatschappelijke Ontwikkeling. Zeer begaan met de minder bedeelden van de stad, bekend bij velen als oud geschiedenis- en LO-docent.

De vierde plek is voor Birgit van Veldhuizen. Ook Birgits roots liggen in Doesburg. Ze is een echte verbinder door haar goede communicatieve vaardigheden. Ervaring bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Ministerie van Justitie en nu als manager bij een grote zorgorganisatie, maken haar een professional op sociaal-politieke vlak. Birgit is al een aantal jaren fractie-assistent voor de Stadspartij in de commissie maatschappelijke ontwikkeling waar zij uitblinkt door haar kennis van zaken.

Laurens Schoonhoven staat op plek vijf. Een bekend gezicht in Doesburg, een nieuw gezicht op de lijst van de Stadspartij. Laurens Schoonhoven, zakenman, met een frisse kijk op financiën en gemeentelijke politiek.

Lijstduwer op plek 24 is huidig wethouder Fred Jansen.

De Stadspartij start binnenkort met haar verkiezingscampagne.a