DOESBURG – Op de rotonde N338 provinciale weg met de Rijksweg N317 bij Doesburg heeft woensdag aan het begin van de avond een aanrijding plaatsgevonden tussen een automobilist en een voetganger. Het ongeval gebeurde omstreeks 18.40 uur. Hoe de aanrijding heeft kunnen plaatsvinden is niet bekend. Het slachtoffer, een man, is met onbekende verwondingen per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Door het ongeluk was de oprit van de N338 richting Lathum tijdelijk dicht.