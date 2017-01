Geslaagde crowdfunding voor boek PowerVrouwen in Beeld

BRUMMEN – De voorverkoop van het boek PowerVrouwen in Beeld gaat per 16 januari van start. Het is fotografe Léontine van Geffen – Lamers gelukt de druk van het boek te bekostigen door middel van een geslaagde crowdfundingsactie.

Met de crowdfunding heeft de Brummense fotografe niet het benodigde bedrag behaald, maar is daar zelfs met 20 procent overheen gegaan. “Zodra bekend werd dat de provincie Gelderland dit project ook steunde en ik veertien dagen verlenging kreeg, ging het ineens als een speer. Niet alleen particulieren bleven doneren, maar ook verschillende bedrijven wilden sponseren. Er zijn zelfs bedrijven bij die ik niet ken!” zegt Léontine van Geffen-Lamers enthousiast. Léontine had 7500 euro nodig om het boek te kunnen laten drukken. Inmiddels heeft ze 9000 euro binnen. Dit betekent dat ze een deel van de overige kosten, zoals redactie en vormgeving niet volledig uit eigen zak hoeft te betalen, maar dit deels van deze opbrengst kan betalen.



De voorverkoop van het boek PowerVrouwen in Beeld, waarvoor Léontine twintig sterke vrouwen portretteerde, start op 16 januari. Het boek komt uit op 8 maart. De opbrengst van de verkoop gaat naar Free a Girl. Deze stichting heeft als doel meisjes uit onder andere India en Nepal te bevrijden uit de gedwongen prostitutie. “De kansen die ik als meisje in Nederland kreeg, gun ik ook andere meisjes over de hele wereld. Free a Girl geeft na hun bevrijding deze meisjes een nieuw leven. Met de boek hoop ik minimaal 10.000 euro binnen te halen, waarmee ik zo’n tweehonderd meisjes kan helpen.”

www.powervrouweninbeeld.nl