Taalkennis ontvangers bijstand wordt getoetst

DOESBURG - De gemeente Doesburg introduceert vanaf 1 januari de Taalmeter. Dat is een test waarmee snel en gemakkelijk vastgesteld kan worden of iemand moeite heeft met lezen en mogelijk laaggeletterd is. De Taalmeter is een test die op de computer wordt gemaakt. De test kan niet het taalniveau testen en bepaalt niet het exacte niveau van geletterdheid.

Wel geeft de Taalmeter aan of iemand misschien een taalachterstand heeft of laaggeletterd is.

Wethouder Peter Bollen: "Meer dan 10% van de Nederlanders tussen de 16 en 65 jaar heeft moeite met lezen en schrijven. Bij het meedoen in de maatschappij is goed kunnen lezen en schrijven van groot belang. Mensen die beter lezen en schrijven kunnen zichzelf gemakkelijker redden, vinden sneller een baan, zijn sociaal actiever en zijn bovendien gelukkiger. Alle reden voor passende taalondersteuning."

De Taalmeter is bedoeld voor alle nieuwe klanten voor een bijstandsuitkering, voorafgaand aan het gesprek voor de werk/uitkering intake. Maar ook voor bestaande klanten met een bijstandsuitkering. Zij krijgen de test bij het periodiek heronderzoek. Ook voor mensen in de bijstand geldt namelijk een eis dat men minimaal op het niveau van groep 8 van de basisschool kan lezen en schrijven. Dit betekent bijvoorbeeld dat men korte, eenvoudige teksten kan lezen en schrijven en een algemeen gesprek kan voeren.

De consulenten ‘werk en inkomen’ van de gemeente Doesburg hebben een training gehad om de test op de juiste manier af te nemen. Voldoet iemand niet aan de test, dan wordt samen gekeken wat er gedaan kan worden. Iemand wordt dan bijvoorbeeld aan een Taalmaatje gekoppeld, of krijgt een taaltraining op het Graafschap College. Taal wordt zo een onderdeel van het ‘plan van aanpak’ dat met iedere klant wordt afgesproken.

Als men niet voldoet aan de taaleis, dan moet degene de Nederlandse taal beter leren beheersen. De gemeente helpt hierbij. Werkt men niet mee en doet men zelf geen moeite, dan mag de gemeente de bijstandsuitkering verlagen.