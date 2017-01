Inwoners en ondernemers aan tafel bij raadsleden

GEM. RHEDEN - Inwoners van de gemeente Rheden kunnen vanaf dit jaar iedere maand in gesprek met de gemeenteraad. Iedereen die in gemeente Rheden woont of werkt, kan een onderwerp op de agenda zetten. Deze onderwerpen komen in zogenaamde rondetafelgesprekken aan bod tijdens oriëntatieavonden.

Die vinden altijd op dinsdagavond plaats. De rondetafelgesprekken hebben een informeel karakter en zijn niet besluitvormend. Met deze persoonlijke gesprekken wil de gemeenteraad beter inspelen op thema’s die in de samenleving spelen.

Naast het invoeren van rondetafelgesprekken gaat de gemeenteraad ook anders vergaderen. In het vervolg start de raad vooraf aan de vergadering om 19.30 uur met het stellen van vragen aan het college van burgemeester en wethouders. De werkelijke vergadering begint dan een half uur later om 20.00 uur en duurt tot uiterlijk 23.00 uur. Als de raad niet alle onderwerpen kan behandelen, maakt ze de vergadering de volgende dinsdagavond af. Inwoners kunnen vragen die raadsleden willen stellen van tevoren bekijken op de website van de gemeenteraad www.rheden.nl/gemeenteraad. Hier kunnen mensen ook een rondetafelgesprek aanvragen.

De rondetafelgesprekken passen bij de nieuwe bestuursstijl van de gemeenteraad. De raad zoekt nieuwe manieren om het gesprek met mensen aan te gaan en ze te betrekken bij de lokale politiek. Vorig jaar startte de raad met het uitnodigen van mensen als ‘gast van de raad’ en de cursus ‘Politiek Actief’ voor mensen die willen leren hoe de politiek werkt. Beide initiatieven worden in 2017 voortgezet.