Bronckhorst verruimt hoogte bedrag starterslening

BRONCKHORST - Starters op de woningmarkt in de gemeente Bronckhorst, kunnen voortaan de starterslening aanvragen voor huizen met een maximale aankoopprijs van € 200.000. B en W verhoogden de maximale aankoopprijs met € 30.000.

In september voerde de gemeente gesprekken met jongeren over wonen in Bronckhorst. Eén van de onderwerpen was de starterslening. De jongeren vroegen of de maximale aankoopprijs in de lening verhoogd kon worden. Het college bracht deze wijziging aan, vooruitlopend op de landelijke wijziging van de regeling die in februari 2018 wordt verwacht.

Wethouder Arno Spekschoor: “Door de starterslening aantrekkelijker te maken, komen we de jongeren tegemoet. Zij kunnen met de starterslening naast de hypotheek soms net dat beetje extra geld lenen, waardoor ze toch een huis kunnen kopen. Dat ondersteunen wij van harte.”

De gemeente Bronckhorst biedt sinds 2009 de Starterslening aan. Circa 50 starters profiteerden sinds die tijd van de lening. De lening overbrugt het verschil tussen de aankoopkosten van een starterswoning en het bedrag dat een starter maximaal bij de bank kan lenen. Het idee van de starterslening is dat jonge woningkopers op dit moment misschien nog niet genoeg verdienen, maar dat over een paar jaar wel zullen doen.

De eerste drie jaar van de lening hoeven geen maandlasten betaald worden. In Bronckhorst bedraagt het maximaal te lenen bedrag via de starterslening € 25.000,-.