Angela de Vrugt naar finale NK-pokeren

DOESBURG - Sinds een jaar of tien is Angela de Vrugt verslingerd aan het pokerspel. En ze doet het goed in die mannenwereld. De 34-jarige Doesburgse speelt op 10 december in de finale van het NK, in de Goffert in Nijmegen. Eindigt ze daar bij de eerste 16 van de 160 deelnemers, dan wordt ze opgenomen in het Nederlandse team en wachten internationale toernooien, in onder meer pokermekka Las Vegas.

"Maar zover is het nog niet", vertelt de Doesburgse. "Eerst maar eens goed presteren in Nijmegen." En voorafgaand aan dat NK neemt ze een weekje vakantie. "Dan neem ik wat boeken over pokeren in de koffer mee en rust ik verder lekker uit." En dat is nodig, want het kaartspel vergt veel denkwerk en concentratie.

Het kaartspel pokeren wordt wereldwijd gespeeld en soms gaat er ook heel veel geld in om. Als Angela in het Nederlands team van Pokeren.nl wordt opgenomen, wachten tal van internationale wedstrijden in heel Europa en waarschijnlijk ook in de VS. Dan kunnen mensen 'op haar' inzetten en Angela krijgt dan bij winst een deel van de gewonnen inzet aan prijzengeld mee. "En dat kan flink oplopen", vertelt ze. "Laatst won een jongen uit Didam nog 450.000 euro in zo'n toernooi."

Toch gaan het Angela niet in de eerste plaats om het geld. "Ik ben tien jaar geleden met pokeren in aanraking gekomen tijdens een casino-avond in Café De Bolle in Doesburg. Daar kreeg ik het uitgelegd. Ik vond het meteen leuk en ben me er in gaan verdiepen. Je moet bijvoorbeeld precies weten welke kaarten in het spel zitten en dan in je hoofd percentages uitrekenen over hoeveel kans je tegenstanders hebben op bepaalde kaarten. Maar je tegenstanders hebben er belang bij je op het verkeerde been te zetten. Door te bluffen."

"Ik speel veel met en tegen vrienden en bekenden en de laatste paar jaar ook steeds meer toernooien. Nee, niet online. Ik ben een real life speler. Lekker je tegenstander observeren en inschatten. Want dat is het leuke aan dit spel. Je bent natuurlijk afhankelijk van de kaarten die je krijgt, dat is het gokelement, maar verder komt het aan op tactiek, tellen en ook bluffen." En zit ze dan ook met een zonnebril, een pet over de ogen en een hand voor de mond te spelen? "Ben je gek, aan die flauwekul doe ik niet mee. Dat doen sommige spelers omdat ze bang zijn dat hun ogen of gezicht een uitdrukking verraden die toont dat ze zitten te bluffen. Ik heb dat niet nodig. Of ik speel bewust een bepaalde tic, waardoor ik anderen op het verkeerde been zet." - foto: Wencel Maresch