Informatie over glasvezel buitengebied Doesburg

DOESBURG - CIF start de campagne ‘Glasvezel buitenaf’ in deelgebied Achterhoek Zuid. Hieronder valt ook het buitengebied van Doesburg. Inwoners kunnen vanaf nu tot 19 februari 2018 een glasvezelabonnement afsluiten bij een dienstaanbieder.

Al bij 50% deelname gaat de aanleg door. Om bewoners te informeren over de aanleg, kosten, voorwaarden en planning worden vier informatieavonden georganiseerd. Op 11 december in Het Onland, Rekhemseweg 175 in Doetinchem, aanvang 19.30 uur

De campagne Glasvezel buitenaf is een initiatief van Communication & Infrastructure Fund (CIF). In totaal gaat het om ongeveer 5.000 huishoudens en bedrijven. Aanmelden voor glasvezel kan tot 19 februari 2018 door een abonnement bij een dienstaanbieder af te sluiten.

Alle bewoners krijgen hetzelfde aanbod: keuze uit vier dienstaanbieders voor een passend glasvezelabonnement en een vastrechtvergoeding van 1600 euro bij eenmalige afkoop of 12,50 euro per maand. Inwoners die na de inschrijfperiode alsnog kiezen voor glasvezel betalen de werkelijke aansluitkosten van minimaal 995 euro.

De uitnodiging voor de informatieavond valt deze week bij de inwoners op de deurmat. CIF kiest ervoor om inwoners persoonlijk te informeren. “Wij vinden het belangrijk om vanuit CIF te vertellen wat glasvezel is en wat de mogelijkheden zijn. Maar ook waarom een deelname van 50% noodzakelijk is om glasvezel aan te leggen. Tijdens de informatieavonden zijn ook de dienstaanbieders aanwezig. Mensen die zich al willen oriënteren op glasvezelpakketten, kunnen bij hen terecht met vragen,” vertelt Piet Grootenboer, directeur Glasvezel buitenaf.

Dat de vraag naar een goede breedbandverbinding in het buitengebied groot is, blijkt uit de reeds afgeronde campagnes van CIF. Eerder werden glasvezelcampagnes in de Achterhoekse gemeenten Berkelland, Winterswijk, Aalten en Oost Gelre al succesvol afgerond.

www.glasvezelbuitenaf.nl