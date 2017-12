Gedenken tijdens WereldLichtjesDag in Eerbeek

EERBEEK - Elfriede Arriëns van Elfriede Arriëns Individuele uitvaartzorg en van de Verbinding persoonlijke uitvaartbegeleiding, houdt zondagavond 10 december WereldLichtjesDag Eerbeek. Vanaf 18.30 uur worden bezoekers welkom geheten in het Pater Dekkerhuis gelegen aan de H.A. Lorentzstraat 20.

Wereldwijd wordt op diverse plaatsen op deze tweede zondag in december, WereldLichtjesDag gehouden en steken mensen om 19.00 uur kaarsjes aan ter nagedachtenis aan een overleden kind.

Ouders, grootouders, broertjes, zusjes, familieleden en iedereen die zich verbonden voelt is welkom. Sommigen herdenken een volwassen kind, anderen zijn er voor een kind dat geen kans kreeg voor zijn eerste ademhaling of kinderen die slachtoffer zijn geworden van oorlogsgeweld.

Dit ingetogen samenzijn wordt omlijst door voordrachten, gedichten, muziek en het speciaal voor deze dag geschreven lied Precious Child, dat live wordt gezongen door Maira Campfens. Het opleidingsorkest OLTO zal deze avond luister bijzetten.

“Een lichtje bieden in de ‘feestelijke’ decembermaand voor diegenen die door het overlijden van een kind pijnlijk worden geconfronteerd met het gemis”, aldus Elfriede Arriëns.

Wanneer men niet bij de samenkomst aanwezig kan zijn, kan thuis een kaars opsteken om hiermee dit initiatief te onderschrijven.

Wie zelf een gedicht wil (laten) voordragen of de naam van een kind graag genoemd wil hebben, kan voor uiterlijk 8 december contact opnemen met Elfriede Arriëns 06-23 713 909, elfriede.arriens@kpnmail.nl of 06-55 971 776 info@de-verbinding.net. De toegang is gratis.