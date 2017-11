DIEREN - De jongens en meiden van de JO-13 (D3) van vv Dieren zijn in het nieuw gestoken door Keuken- en Meubelmakerij B. Nieuwland uit Laag Soeren en CROP uit Arnhem. Super leuk om te zien dat niet alleen het samenspel in het veld prima gaat, maar ook tussen de ouders langs de lijn, waardoor deze combinatie sponsoring is ontstaan.