PJB naar Juliana Marken

BEEKBERGEN - In het kader van een onderlinge uitwisseling tussen twee muziekverenigingen met een zelfde naam, bezoekt harmonieorkest Prinses Juliana Beekbergen (PJB) muziekvereniging Juliana in Marken. Juliana is een fanfareorkest en heeft naast een malletband ook een leerlingenorkest. Na de ontvangst 's ochtends brengen de orkestleden een bezoek aan het Marker museum en krijgen ze een rondleiding door het dorp Marken. Om 16.00 uur treden het jeugd- en opleidingsorkest gezamenlijk op in Het Trefpunt in Marken. Aansluitend spelen PJB en Juliana Marken een programma met voornamelijk lichte muziek. Tenslotte vormen beide verenigingen één groot orkest om de dag muzikaal af te sluiten met Make my Day. Op 2 juni 2018 brengt Juliana Marken een tegenbezoek aan Beekbergen. Bijzonder aan de Marker muziekvereniging is dat zij in originele klederdracht optreden. Meer informatie over PJB is te vinden op: www.harmonie-pjb.nl of op de Facebook-pagina van PJB.