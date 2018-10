Nieuwe Prins bij De Narrenkap

VELP - Ronald ter Hoeve gaat komend seizoen voorop in het feestgedruis van Carnavalsvereniging De Narrenkap uit Velp. Tijdens een spannende vergadering van de Senaat is hij gekozen als nieuwe prins.

In totaal werden zes kandidaten gepresenteerd. De strijd ging tussen Lex, Rutger, Ronald, Marco en Marco. Na diverse pitches, voordrachten en stemronden bleven er in de laatste ronde nog twee kandidaten over. De Senaat moest nu de keuze maken tussen Ronald en Marco van Woudenberg. Na een allerlaatste zenuwslopende stemming kwam Ronald als winnaar naar voren.

Kort na de vergadering werd Ronald gepresenteerd aan de leden en aanwezige vrienden. Op ludieke wijze werd in Madonna-stijl de nieuwe prins bekend gemaakt. Komend seizoen gaat Ronald samen met zijn prinses Nicole voorop in de polonaise. Zij worden hierin bijgestaan door adjudantenpaar Frank Arnoldus en jeugdprins Tord. Uiteraard staan ook Pages Kim, Laura en Sophie en Lakeien Thom en Luc komend seizoen voortdurend aan hun zijde.

Op 3 november wordt het nieuwe prinsenpaar officieel welkom geheten tijdens de openingszitting van De Narrenkap.

Foto: Jochem Pluim