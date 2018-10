Concert Utrechts Vocaal Ensemble

ELLECOM - Het Utrechts Vocaal Ensemble brengt zondag 7 oktober een concert in de Dorpskerk van Ellecom. Het UVE brengt een programma waarin werken van Pärt, Kreek en Tormis gecombineerd worden met het programma dat het koor tijdens het korenfestival Europa Cantat in Tallinn gezongen heeft en dat werk van Nederlandse componisten bevat. Daarbij is een bijzondere compositie, A cette heure du jour, van Ton de Leeuw. De tekst is een Sumerisch liefdeslied, waarvan de herkomst discutabel is, met een niet-westers muzikaal idioom gecomponeerd. Daarnaast zingt het UVE, dat onder leiding staat van Jeroen Spitteler, onder meer werken van Sweelinck, Maurice Pirenne, en van dirigent Jeroen Spitteler. Het concert begint om 15.30 uur. De toegang bedraagt 7,50 euro, inclusief een consumptie.