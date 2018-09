'Bijltje' voor Petra Stoltenborg

LAAG-KEPPEL - Op zaterdag 1 september, tijdens het jaarlijkse Volksfeest Keppel en Eldrik, ontving Petra Stoltenborg uit Laag-Keppel het ‘Bijltje’ van de Bielemannen. Het Bijltje van Keppel en Eldrik is een onderscheiding die wordt toegekend aan de meest opvallende vrijwilliger van de dorpen Hoog-Keppel, Laag-Keppel en buurtschap Eldrik.

Jarenlang heeft Petra zich ingezet voor de, sinds dit schooljaar opgeheven, basisschool De Bongerd in Hoog-Keppel. Zo naaide zij kledingstukken voor het jaarlijkse schooltheater. Ook voorziet Petra de lopers van de Keppelrun van water en konden de kinderen zich jarenlang tijdens het Volksfeest onder haar toeziend oog vermaken bij de spelletjes. Tevens is Petra actief als vos bij de vossenjacht bij de Koningsdag en zet zij zich met naald en draad in voor de Bielemannen. "De prijs heb ik totaal niet verwacht, want ik hoef voor mijn werkzaamheden niet per se in de spotlights te staan", vertelt Petra Stoltenborg. Ze voelt zich echter zeer vereerd en draagt de prijs met bijzonder veel trots.