Winnaars Superzeskamp

EERBEEK - Het team van de Ouwe Lullen (foto) van Eerbeekse Boys heeft afgelopen weekend tijdens EBK Outdoor de nieuwe Zeskamp in Eerbeek gewonnen in de categorie Veteranen. Vooral hun naar eigen zeggen 'sublieme prestatie op het onderdeel sjoelen' gaf de doorslag. In het algemeen klassement won de groep Controll; zij eindigden ook als eerste bij de heren. Bij de dames wonnen de Juweeltjes van Weltevreden. Op de facebooksite van de superzeskamp zijn alle uitslagen te vinden, net als foto's en filmpjes van het evenement.

facebook.com/superzeskamp