Kanaalweg in Dieren anderhalf jaar dicht

DIEREN - Sinds afgelopen maandag is de Kanaalweg (de N786) in Dieren dicht; de komende veertien maanden wordt er gewerkt aan een tunnel onder het spoor door tussen de Burgemeester Willemsestraat en de Kanaalweg. Dit is het laatste grote onderdeel van het project Traverse Dieren.

Tussen september 2018 en maart 2020 bouwt BAM Infra BV in opdracht van spoorwegbeheerder ProRail een onderdoorgang onder het spoortraject Arnhem-Zutphen. De onderdoorgang, die parallel aan het Apeldoorns Kanaal komt te liggen, gaat de bestaande gelijkvloerse spoorwegovergang in de N786 vervangen. Hierdoor kan verkeer sneller en veiliger de sporen (traject Arnhem-Zutphen) passeren.

BAM Infra BV probeert de hinder zoveel mogelijk te beperken, onder andere door de bereikbaarheid van inwoners en bedrijven te garanderen met diverse omleidingsroutes.

Alternatieve rijroutes

Er zijn alternatieve rijroutes ingesteld. Doorgaand verkeer vanuit Arnhem richting Apeldoorn volgt de omleidingsroutes via de Harderwijkerweg, de Imboslaan en de N786 en vice versa. Doorgaand verkeer vanuit Zutphen richting Apeldoorn volgt de omleidingsroutes via Brummen (de Kwazenboschweg, de Zutphensestraat en de Engelenburgerlaan/Eerbeekseweg (N787)) en vervolg op de Dierenseweg en vice versa. Fietsers en voetgangers kunnen niet meer oversteken bij de spoorwegovergang Kanaalweg. Gele borden geven de omleidingsroutes aan.

Bedrijven en bewoners aan de Zuider Parallelweg en Rinaldostraat blijven bereikbaar vanaf het kruispunt met de Wilhelminaweg. Op de Zuider Parallelweg tussen de Wilhelminaweg en Burgemeester Willemsestraat geldt voor vrachtverkeer éénrichtingsverkeer. Voor autoverkeer blijft de Zuider Parallelweg in twee richtingen berijdbaar. Ter hoogte van de Kanaalweg komt een tijdelijke weg die de Zuider Parallelweg en de Burgemeester Willemsestraat (N786) met elkaar verbindt. Deze tijdelijke weg is voor auto- en vrachtverkeer in één richting berijdbaar.

De bewoners aan de Kattenberg en Burgemeester Willemsestraat blijven wel bereikbaar via het kruispunt N786/N348 tot de bouwplaats in twee rijrichtingen. Om de woningen aan de Kattenberg te bereiken wordt er een tijdelijke weg aangelegd.

Tijdelijke maatregelen in Dieren

Naast de omleidingsroutes voor het verkeer worden er op twee locaties in Dieren extra maatregelen ingesteld. Met deze maatregelen wordt geprobeerd het verkeer op de juiste route te krijgen en te houden. Gedurende de bouwwerkzaamheden worden er verkeerslichten ingezet ter hoogte van het kruispunt Rode Kruislaan, Valeriuslaan en Harderwijkerweg. De tijdelijke verkeerslichten hebben als doel om de doorstroming van het verkeer te reguleren.

Voor de basisschool de Wensvogel worden barrières geplaatst, dit om sluipverkeer te ontmoedigen. Fietsers, voetgangers en brommers kunnen wel rechtdoor rijden over de Geitenbergweg. Na het instellen van de omleidingen worden de omleidingsroute en de Dorpsweg door Spankeren gemonitord.

Buitendienststelling spoor

Tijdens de werkzaamheden voor de onderdoorgang Kanaalweg in Dieren zijn twee treinvrije periodes ingepland en vastgesteld waarin dag en nacht wordt gewerkt. Van vrijdag 26 tot en met maandag 29 oktober rijden er geen treinen. De treinen rijden op maandagochtend weer. Ook rijden er geen treinen van zaterdag 23 tot en met maandag 25 maart 2019, ook dan rijden de treinen op maandagochtend weer. Voorafgaand aan deze nachtelijke werkzaamheden worden omwonenden en bedrijven hierover per brief geïnformeerd.

Er lopen in ieder geval nog twee bezwaren tegen het provinciale verkeersbesluit; één tegen het besluit om de Badhuislaan te ontzien, twee tegen de lengte van de afsluiting. Dit heeft voorlopig geen gevolgen voor de afsluiting.

www.traversedieren.nl