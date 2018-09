Ringslangexcursie op voormalig Zwembad Beekhuizen

VELP - Op voormalig Zwembad Beekhuizen in Velp wordt zondag 9 september een ringslangexcursie gehouden. Expert Ronald de Boer van Ravon neemt de deelnemers mee over het natuurterrein. Hij weet alles over deze ongevaarlijke slang die leeft in het natuurgebied. Hij vertelt niet alleen over de ringslang maar ook over de kikkers, padden en hazelwormen, die hier leven. Stichting Broedplaats Beekhuizen organiseert deze excursie en beheert het natuurterrein. Het aantal plaatsen is beperkt, dus meld je snel aan. Aanmelden kan via e-mail aanmelden@zwembadbeekhuizen.nl. De kosten bedragen 3,50 euro voor volwassenen en 3 euro voor kinderen. De excursie begint om 11.00 u en duurt tot 12.30 uur. Om 10.45 uur wordt verzameld aan de Beekhuizenseweg 93 in Velp.