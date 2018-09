Expositie keramiek en schilderijen bij Expo-Angerlo in de Galluskerk

ANGERLO – In de Galluskerk in Angerlo exposeert Expo-Angerlo met keramiek van Martine van Zwieten en schilderijen van het schilderscollectief ONS. De expositie is te zien van 2 tot en met 30 september, elke zondag en op zaterdag 8 september van 13.00 tot 16.00 uur. De toegang is gratis.

De keramische objecten van Martine van Zwieten gaan vooral over kleur en vorm; een eeuwige zoektocht naar gewaagde nuances, het spelen met tinten, transparant, dekkend, overvloeiend. Zij experimenteert graag en veel met schaal- en bolvormen. Inspiratie haalt zij uit de natuur, uit mensen en uit haar dagelijkse omgeving. In het werken met gemengde technieken voor de afwerking en kleuring zoekt zij steeds uitdagingen en momenteel werkt zij graag met transfers en onderglazuren waarmee de keramiek op een schilderachtige manier wordt verfraaid. Ook stof met een reliëf print zij graag in klei.

Het schilderscollectief ONS bestaat uit drie schilders: Edu Gijsbertse, Cynthia van Ginneke en Barbara Koornneef. De naam ONS omvat voor het collectief de verschillende stijlen, technieken en onderwerpen die zij gebruiken in hun individuele werk. De afwisseling van het werk dat zij gezamenlijk exposeren geeft tevens de kracht van het collectief weer. Edu’s schilderijen beslaan een breed scala aan onderwerpen zoals landschappen, luchten, stadsgezichten, close-ups en abstract werk. Deze gevarieerdheid is de kracht van Edu, waar hij al zijn gevoel in kan weergeven op het doek. Cynthia’s werk is geïnspireerd op haar passie voor de natuur in verschillende verschijningsvormen. De vorm, kleur en structuur van haar onderwerpen brengt zij over op voornamelijk grote doeken. De zee en haar beweging speelt hier regelmatig een rol in. Barbara’s werk kenmerkt zich door grote herkenbaarheid maar dan net even anders. Combinaties van onderwerpen die zorgen voor een speciale twist. De kijker wordt uitgedaagd tot het bedenken van een eigen verhaal.

www.martinevanzwieten.nl