Gedichtenwedstrijd in Doesburg over thema Geluk

DOESBURG - Wat maakt een mens gelukkig? Is dat een winnend lot, een mooi huis, het vinden van de grote liefde, de glimlach van een kind of gewoon een boterham met tevredenheid? Moet het geluk altijd groot zijn of zit het verstopt in kleine dingen? En is er verschil in beleving ervan tussen jong en oud of vroeger en nu?

In oktober staat de maand van de geschiedenis in het teken van het thema 'Geluk'. De Culturele Zondag Doesburg haakt hierop in, onder meer door de organisatie van een gedichtenwedstrijd voor kinderen en volwassenen. Iedereen mag meedoen. De gedichten van twee prijswinnaars worden op mooi, handgeschept papier afgedrukt. Bovendien ontvangen ze een cadeaubon.

Wie deel wil nemen, stuurt een gedicht van maximaal 14 regels over het onderwerp Geluk voor 25 september naar willembeemers@planet.nl. of naar Atelier aan het Putpad, Putpad 2, 6981 AK Doesburg. Vermeld ook naam, leeftijd en telefoonnummer.

Wat maakt een mens gelukkig? Misschien wel het schrijven van een gedicht. De jury maakt op 1 oktober om 16.00 uur in de Gasthuiskerk in Doesburg bekend wie de prijzen ontvangt, maar eigenlijk is iedere deelnemer een winnaar.