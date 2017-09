Open training voor meiden bij Eerbeekse Boys

EERBEEK - Woensdag 6 september houdt SV Eerbeekse Boys een open training voor alle meiden van 8 tot 18 jaar in Eerbeek en omgeving. Tijdens deze training zullen er dames van FC Twente aanwezig zijn om deze training te begeleiden.

Vanaf 18.00 uur zijn Licia Darnoud en Fieke Hendriks aanwezig om met alle aanwezige meiden te trainen. Uiteraard zijn ook de jeugdtrainers van Eerbeekse Boys aanwezig en wellicht komt er ook nog een Oranje Leeuwin mee, maar dat is nog onzeker.

Vind je voetballen leuk en wil je eens kennismaken met het voetbalspelletje? Kom dan naar deze open training, deelname is gratis. Aanmelden kan via meideneerbeekseboys@gmail.com.