Felle brand in woonhuis

DIEREN - In de nacht van vrijdag op zaterdag heeft er een felle uitslaande dakbrand gewoed aan de Buitensingel in Dieren. Rond 1.20 uur werd de brandweer gealarmeerd. Op moment dat de brandweer opgeroepen werd, was de brand aan de achterzijde al uitslaand . De buren die ook de brand hebben gemeld, waren direct een bluspoging gestart. Om het vuur goed te kunnen bestrijden kwamen vier brandweerwagens ter plaatse. Door snelle inzet van het Dierense brandweer korps werd erger voor komen.

Overdag zijn er bij de woning dakwerkers aan het werk geweest. Volgens de brandweer zou dit mogelijk de oorzaak van de brand kunnen zijn. De eigenaren van de woning doen mee aan het televisie programma House Rules NL. De verbouwing was bijna klaar.

De bovenverdieping heeft forse schade opgelopen door het vuur. Niemand raakte bij de brand gewond. - foto: Martin Heitink / Persbureau Heitink