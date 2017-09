Standbeeld voor Normaal

HUMMELO - De Achterhoekse formatie Normaal krijgt een eigen standbeeld. In Hummelo - geboorteplaats van frontman Ben Jolink - zal een bronzen ode verrijzen aan de uitvinders van de dialectrock. ,,Als eeuwigdurend dankbetoon voor wat zij hebben betekend voor de Nederlandse cultuur in het algemeen en het platteland in het bijzonder”, zegt Henk Kelder, voorzitter van het Anhangerschap, de fanclub die het initiatief nam tot het levensgrote standbeeld.

Ben Jolink toonde zich zaterdagavond tijdens de onthulling ingenomen: ,,Het is natuurlijk een enorme open deur intrappen, maar als je een eigen standbeeld krijgt, is dat een enorme eer. Er zijn wel individuele artiesten met een levensgroot standbeeld, maar bij mijn weten zijn wij de enige band. En wat ik vooral zo mooi vind: ik heb niks met dat abstracte gedoe, maar dit is nog olderwets ambachtelijk gemaakt.”

Kunstenares Lia Krol werkt achter de schermen intussen al hard aan het standbeeld, naar voorbeeld van een iconische foto uit de begintijd van Normaal, waarbij de muzikanten over de veemarkt van Doetinchem flaneren. Het standbeeld wordt onthuld op Hemelvaartsdag volgend jaar: het was op deze nationale feestdag in 1975 dat Normaal tijdens een memorabele show in het openluchttheater van Lochem de nederpop op z’n grondvesten deed schudden.

Het standbeeld verbeeldt de vier bandleden uit de oerbezetting van Normaal. Kunstenares Lia Krol: ,,Wat ik vooral zo mooi vind is dat ze alle vier een heel eigen karakter hebben. Stoer, ondeugend, verlegen. Dat maakt het extra mooi om dit te maken.”

Lia Krol zegt zich uiterst vereerd te voelen dat zij voor het standbeeld werd benaderd. ,,Ik kom zelf uit een boerenfamilie en ken vanzelfsprekend de muziek van Normaal. Wat me vooral zo aanspreekt, is hun imago van de mouwen opstropen. Gewoon hardwerkende mannen. Inderdaad, doe maar Normaal…”

Het standbeeld wordt geplaatst in de dorpskern van Hummelo, zo ongeveer op de stoep van het geboortehuis van Ben Jolink. ,,De tijden dat je zomaar een bronzen beeld kon plaatsen, liggen achter ons. Het zal uiteraard zo goed mogelijk worden beveiligd”, benadrukt de kunstenares.

Het Anhangerschap, zoals de fanclub van Normaal zich noemt, zegt heel bewust Lia Krol in de arm te hebben genomen. ,,We kwamen bij haar uit omdat ze in het verleden al een aantal hele aansprekende beelden heeft gemaakt. Onder meer Dennis Bergkamp, in opdracht van de KNVB. Ze maakt niet zomaar een beeld: het ziet er levensecht uit. Boordevol karakter”, zegt Anhangerschap-voorzitter Henk Kelder.

Het idee voor het standbeeld is afkomstig van Bert Snijders, al jaren secretaris van het Anhangerschap. ,,Normaal heeft bewezen dat het meer is dan zomaar een band. Met hun carrière van veertig jaar en hun achtergrond als uitvinders van de dialectmuziek en onbezoldigd pleitbezorgers van het platteland vormen ze belangrijk Nederlands cultuurhistorisch erfgoed. Dit standbeeld is dan ook bedoeld als blijk van dank namens de fans aan Normaal: voor alle jaren van plezier die de band ons heeft geschonken.”

Een rockband met een eigen standbeeld. Bert Snijders: ,,Voor zover we hebben kunnen nagaan, bestaat dat nog niet in Nederland. Je hebt De Ro-d-y-s uit Oude Pekela, maar dat zijn borstbeelden. Verder heb je in Nederland alleen standbeelden van André Hazes, Willy Alberti of het borstbeeld van Harry Muskee, maar een levensgroot standbeeld van een hele band is volgens ons nieuw. Maar goed, Normaal was altijd al uniek.”

Foto:

Irma Manschot, Willem Terhorst, kunstenares Lia Krol, Ben Jolink en Ferdi Joly bij de onthulling van een replica van het standbeeld.