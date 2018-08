REGIO - Clemens Cornielje, commissaris van de Koning in de provincie Gelderland, legt zijn taken tijdelijk neer vanwege een hersenvliesontsteking. Cornielje herstelt momenteel in het ziekenhuis van een (bacteriële) hersenvliesontsteking. De duur van zijn afwezigheid is nog onduidelijk en hangt af van de progressie van zijn herstel. Gedeputeerde Jan Markink zal, als loco-commissaris, een deel van de taken van Cornielje waarnemen.