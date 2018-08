Fluorescentiekast in Geologisch Museum

VELP - Het Gelders Geologisch Museum in Velp is de hele vakantie van dinsdag tot en met zondag van 12.00 tot 17.00 uur geopend. Naast een uitgebreide collectie mineralen, gesteenten en fossielen, staat er een fluorescentiekast te vinden. Dat is een vitrinekast met een verzameling mineralen. Zo op het eerste gezicht is er niet veel spectaculairs aan. Pas wanneer je de lichtschakelaar omzet en de gordijnen dichttrekt, knallen de kleuren je tegemoet. De mineralen liggen onder speciale UV-lampen waarmee de stenen bestraald worden. Ze reageren hierop door zelf licht van een langere golflengte dan van de lampen uit te zenden. Een mineraal dat eigenlijk groen is, kan dan opeens helrood oplichten. De kleuren zijn schitterend, kom zelf maar eens kijken. Voor de kleintjes is er altijd een kleine verrassing.



www.geologischmuseum.nl